В Ростове-на-Дону начали опрашивать свидетелей по делу боевиков «Азова»

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону начали опрашивать свидетелей по делу 24 боевиков террористической организации «Азов»*. Об этом сообщили представители суда.

В самом начале заседания один из подсудимых пожаловался на плохое самочувствие.

«Ему пришлось вызывать скорую скорую. Сейчас заседание продолжается», — рассказали в суде.

На скамье 22 обвиняемых: 13 мужчин и девять женщин. Ещё двух фигурантов, Давида Касаткина и Дмитрия Лабинского, судят заочно. В прошлом году они были переданы Украине в рамках обмена военнопленными.

Боевиков «Азова» обвиняются по двум статьям УК России — «Насильственный захват власти» и «Участие в террористической организации».

Ранее RT сообщал, что первое слушание по азовскому делу состоялось 14 июня 2023 года. Тогда двое подсудимых не были доставлены в суд из-за болезни.

RT также рассказывал об уголовных делах всех подсудимых.