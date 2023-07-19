В России задержали мужчину за провоз 40 килограммов нелегальной косметики

Сотрудники таможенной службы Калининграда задержали мужчину за провоз в Россию иностранной косметики. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

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Отмечается, что он направлялся на поезде в Москву с тремя чемоданами нелегальных средств по уходу за волосами. Среди продукции оказались спреи, маски, шампуни, филлеры, кондиционеры и профессиональные красители. При этом утверждается, что у пассажира находилось около 40 килограммов итальянской косметики на 123 тысячи рублей.

На данный момент мужчину сняли с поезда, завели административное дело, а продукты отправили на экспертизу.