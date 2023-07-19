Суд оставил Блиновскую под домашним арестом

Суд принял решение оставить блогера Елену Блиновскую под домашним арестом. Об этом сообщают «Известия».

Как утверждается, на самом судебном заседании Блиновская отсутствовала. Издание указывает на передачу блогером заявления через своего адвоката о том, чтобы жалоба была рассмотрена без ее участия.

Защита блогера настаивала на том, чтобы ей избрали ей иную меру пресечения, а именно запрет определенных действий. Однако было принято решение оставить постановление без изменения.

26 июня сообщалось, что защита блогера обжаловала продление домашнего ареста.

Ранее стало известно, что Московский суд наложил ограничительные меры на 50 банковских счетов Блиновской. На них хранилось около 100 миллионов рублей.

Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей в период с 2019 по 2021 год. Кроме того, ее сочли виновной в отмывании денег, полученных преступным путем.