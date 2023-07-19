Воспитатели лагеря на Урале били детей и подглядывали за ними в душе

Воспитатели оздоровительного лагеря «Медная горка» в Верхней Пышме Свердловской области били детей из Югры и подглядывали за ними в душе. Несовершеннолетние пожаловались на издевательства родителям только после отъезда из лагеря, сообщил Telegram-канал Ural Mash.

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По сведениям издания, дети рассказали родителям, что им приходилось спать на грязном постельном белье. В детских комнатах в уральском лагере царила антисанитария.

Кроме того, по словам подростков, сотрудники отказывали им во врачебной помощи. Так, одна из воспитанниц упала и поранила руку, ее на протяжении трех дней не пускали в медпункт. Рассказывать родителям о происходящем несовершеннолетним из Югры запрещали.

Дети решились на разговор со взрослыми на вокзале, когда покинули оздоровительное учреждение.

Директор лагеря «Медная горка» назвала все обвинения клеветой. По ее версии, никто из воспитателей не поднимал на подростков руку.

Ситуацией уже заинтересовались представители Свердловской прокуратуры и начали проверку. Департамент образования и науки Югры отрабатывает ситуацию на своем уровне.