Появились подробности о задержанном за похищение шестилетней девочки в Шахтах Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Выяснилось, что фигурант увел малышку с детской площадки, купил сладости и заманил ее в квартиру.

По данным канала, 41-летний мужчина был судим в 2014 году за изнасилование, но надругаться над потерпевшей, предварительно, не успел. Эксперты не обнаружили следов насилия. Кроме того, похититель был судим за разбой, грабеж и кражу.

В Следственном комитете России (СКР) добавили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование данного уголовного дела.

О пропаже девочки сообщалось вечером 18 июля. Она гуляла на детской площадке, и ее увел неизвестный мужчина. Последний раз девочку видели в магазине вместе с похитителем.