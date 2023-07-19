Жилой дом загорелся из-за обстрела ВСУ приграничного российского региона

В Судже Курской области из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся жилой дом. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

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По его словам, также разрушены хозяйственные постройки на территории участка. Кроме того, осколки снаряда повредили соседние дома.