На Сахалине медведь разгромил палаточный лагерь туристов

В лагерь отдыхающих из Южно-Сахалинска на озере Изменчивом наведался медведь. Фотографии последствий пребывания незваного гостя, присланные подписчицей, опубликовал Telegram-канал «Sakh.online — новости Сахалина и Курил».

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На них видно, что медведь подрал туристические палатки, разломал стулья. Также на снимках зафиксированы следы зверя.

По словам отдыхающей, все произошло в ночь с 18 на 19 июля. Лагерь был разбит в 200 метрах от поворота на озеро, медведь пришел в него на запах еды.

Телеграм-канал «Sakh.online»

«Ночь прошла в полном напряжении и без сна. Медведь (или медведи) кружил вокруг нас с разных сторон. Ни громкая музыка, ни освещение фарами, ни фальшфейер и бомбочка не отпугивает их», — поделилась туристка.