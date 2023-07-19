Россиянин пытался вывезти в Белоруссию редких попугаев

Таможенники остановили россиянина, пытавшегося вывезти редких попугаев в Белоруссию. Об этом рассказал Telegram-канал ФТС России.

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Автомобиль под управлением 62-летнего жителя Новокузнецка был остановлен и досмотрен на пропускном пункте в Смоленской области. В салоне таможенники обнаружили 10 клеток с птицами, среди которых находились розовый какаду и краснохвостый жако, имеющие риск исчезновения в дикой природе.

Перевозчик объяснил, что везет попугаев в Минск к знакомым, не имея специальных разрешительных документов на вывоз редких видов пернатых. Сотрудники ФТС приняли решение изъять двух птиц. Позже их поместили в смоленский «Эколого-биологический центр».

Водитель же был пропущен через границу и продолжил движение по маршруту, однако теперь ему грозит административный штраф до 2,5 тыс. руб. за несоблюдение запретов и ограничений.