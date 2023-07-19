Стало известно о продолжающихся взрывах в районе военного полигона в Крыму

В районе пожара на военном полигоне в Кировском районе в Крыму продолжают слышать взрывы. Об этом стало известно корреспонденту ТАСС.

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Репортер разъяснил, что подъезды к месту происшествия на полуострове перекрыли оперативные службы. По его словам, ближайший населенный пункт, где был развернут оперштаб — село Кринички, которое располагается недалеко от поселка Старый Крым. Здесь слышны множественные звуки взрывов.