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Стало известно о продолжающихся взрывах в районе военного полигона в Крыму

В районе пожара на военном полигоне в Кировском районе в Крыму продолжают слышать взрывы. Об этом стало известно корреспонденту ТАСС.

Стало известно о продолжающихся взрывах в районе военного полигона в Крыму
© Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Репортер разъяснил, что подъезды к месту происшествия на полуострове перекрыли оперативные службы. По его словам, ближайший населенный пункт, где был развернут оперштаб — село Кринички, которое располагается недалеко от поселка Старый Крым. Здесь слышны множественные звуки взрывов.

В пресс-службе крымской прокуратуры отметили, что сотрудники ведомства прибыли в развернутые пункты временного размещения для контроля за соблюдением прав эвакуируемых жителей.

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