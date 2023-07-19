Мужчина ударил человека пивным бокалом по голове в баре в центре Москвы
В одном из столичных баров произошла потасовка между двумя мужчинами: один из них в ходе драки попытался ударить человека пивным бокалом по голове. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По ее словам, инцидент произошел в баре по адресу 1-я Тверская-Ямская улица. Мужчины что-то не поделили между собой, в конечном итоге словесная перепалка перешла в полноценный конфликт. Один из них ударил несколько раз пивным бокалом своего обидчика, тот в отместку нанес пару ударов в область грудной клетки. Пострадавшего от ударов бокалом доставили в клинику.
— Злоумышленник покинул место совершения преступления, однако при координирующей роли прокуратуры спустя несколько дней был установлен и задержан, — сказала она.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Недавно в центре столицы посетитель увеселительного заведения напал на бармена у входа в заведение и избил его. Инцидент произошел вечером у бара в Малом Палашевском переулке.