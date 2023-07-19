Взрыв прогремел в районе пожара на полигоне в Крыму

В Кировском районе Республики Крым, где ранее на полигоне вспыхнул пожар, слышны звуки взрывов. Об этом сообщает ТАСС.

Подъезды к территории возгорания перекрыты оперативными службами. Ближайший населенный пункт, где развернут штаб – село Кринички, оно расположено рядом с поселком Старый Крым. Именно там прозвучали множественные звуки взрывов.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, в свою очередь, заявил, что ситуация в районе пожара контролируемая.

Возгорание вспыхнуло утром 19 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, на сутки эвакуировали более 2 тысяч жителей четырех населенных пунктов.

Власти организовали оперативный штаб, также был создан объезд участка трассы "Таврида". На этом фоне движение автобусов по межрегиональным маршрутам было временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск – Феодосия.

Железнодорожное сообщение работает в штатном режиме, режим работы Крымского моста остается без изменений.