В Магнитогорске оштрафовали 61-летнего местного жителя за продажу медали отца

В Челябинской области пенсионер продал госнаграду СССР, принадлежавшую его отцу, и был оштрафован. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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В мае этого года 61-летний житель Магнитогорска продал медаль умершего отца «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». За подлинную государственную награду СССР он выручил 300 руб.

Правоохранители узнали о произошедшем и возбудили в отношении мужчины уголовное дело о незаконном сбыте государственных наград. Подозреваемый признал вину и загладил причиненный преступлением вред.

В итоге мировой судья назначил подсудимому штраф в размере 5 тыс. руб.