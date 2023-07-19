Двух подростков, лазающих по строительным лесам одного из жилых домов, заметили на Сахалине. Видео от очевидцев происшествия появилось в Telegram-канале «Звезда Поронайска».

В Поронайске подростки ходили по строительным лесам, установленным на многоквартирный дом на Комсомольской улице. Как отмечают свидетели, они довольно долго искали подходящую для проникновения квартиру, пытаясь выбить ногами окна или ставни балкона и оказаться внутри.

По данным источника, несовершеннолетние реагировали на многочисленные замечания взрослых смехом и отказывались слушаться. Они проигнорировали жильца с 5-го этажа, и в итоге попали на балкон одной из квартир. Их подозрительные передвижения были засняты на камеру.

Местные жители ожидают, что ролик увидят родители налетчиков, и надеются на правоохранителей.