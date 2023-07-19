Две семьи подрались из-за дорожного конфликта в Новосибирске
Две семьи устроили драку во дворе дома на улице Фрунзе в Новосибирске из-за дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54».
Со слов водителя первой машины, он посигналил, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем. Водитель второй машины утверждает, что драка начались из-за того, что оппонент показал ему неприличный жест.
В обоих автомобилях ехали семьи. После драки все пассажиры сняли побои и обратились в полицию.
Ранее сообщалось, что бетономешалка «КамАЗ» перевернулась и перекрыла несколько полос на МКАД в Москве.
Газета.Ru: главные новости