Россиянина задержали за попытку поджечь военную технику на полигоне

В Казани задержали 30-летнего сторонника запрещенной в России террористической организации «Легион "Свобода России"», планировавшего поджечь военную технику на полигоне. Об этом сообщает Telegram -канал SHOT.

По данным канала, мужчина оставил схрон около полигона Казанского высшего танкового командного училища. Там он спрятал 17 бутылок с керосином, которыми собирался поджечь бронетехнику. В доме россиянина обнаружили десять систем сброса для дрона и аккумуляторы для них, коробку с фейерверком, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и многое другое.