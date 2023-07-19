В Зеленограде пенсионер нашел беспилотник

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа в лесу заметил пенсионер в 17-м микрорайоне Зеленограда, на место прибыли экстренные службы. Об этом сообщает Mash.

Согласно данным канала, 82-летний мужчин нашел на земле серый полутораметровый беспилотник, оснащенный четырьмя винтами и двухметровым размахом крыльев.

Вскоре пенсионер обратился в оперативные ведомства.

На место прибыли следователи и саперы. Информации, представляет ли опасность найденный в лесном массиве аппарат, сейчас нет.

До этого в Смоленской области сторож забрал бесхозный беспилотник для хозяйства.

Также пенсионер из Новой Москвы обнаружил у себя на участке беспилотник. По информации канала Shot, коптер размером 15 на 15 сантиметров лежал на земле. Местный житель после обнаружения устройства вызвал полицию.