В Зеленограде пенсионер нашел беспилотник
Беспилотный летательный аппарат самолетного типа в лесу заметил пенсионер в 17-м микрорайоне Зеленограда, на место прибыли экстренные службы. Об этом сообщает Mash.
Согласно данным канала, 82-летний мужчин нашел на земле серый полутораметровый беспилотник, оснащенный четырьмя винтами и двухметровым размахом крыльев.
Вскоре пенсионер обратился в оперативные ведомства.
На место прибыли следователи и саперы. Информации, представляет ли опасность найденный в лесном массиве аппарат, сейчас нет.
До этого в Смоленской области сторож забрал бесхозный беспилотник для хозяйства.
Также пенсионер из Новой Москвы обнаружил у себя на участке беспилотник. По информации канала Shot, коптер размером 15 на 15 сантиметров лежал на земле. Местный житель после обнаружения устройства вызвал полицию.
Ранее в России создали новую систему подавления дронов.