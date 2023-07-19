В Москве легковой автомобиль упал в пруд

На юге Москвы легковой автомобиль с людьми внутри упал в Средний Царицынский пруд. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщает телеканал «360».

Как уточняется, ЧП произошло сегодня утром. На месте ЧП уже работают экстренные службы. Подробности инцидента выясняются.

Ранее стало известно, что в Новой Москве произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате автобус получил серьезные повреждения, грузовой автомобиль почти не пострадал.