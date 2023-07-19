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В Москве легковой автомобиль упал в пруд

На юге Москвы легковой автомобиль с людьми внутри упал в Средний Царицынский пруд. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщает телеканал «360».

В Москве легковой автомобиль упал в пруд
© globallookpress.com

Как уточняется, ЧП произошло сегодня утром. На месте ЧП уже работают экстренные службы. Подробности инцидента выясняются.

Ранее стало известно, что в Новой Москве произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате автобус получил серьезные повреждения, грузовой автомобиль почти не пострадал.

Со вчерашнего дня в Москве продолжается сильный дождь. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупреждает о возможных пробках в столице до семи баллов. В связи с этим водителям рекомендуется быть внимательными на дорогах, а также соблюдать скоростной режим.

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