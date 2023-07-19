Карантин введен в российском селе из-за вспышки кори

В селе Средняя Елюзань Пензенской области введен карантин из-за кори. На въезде в населенный пункт установлены посты для измерения температуры, а для жителей развернули передвижные пункты вакцинации, пишут «Известия».

На кадрах, которые привело издание, видно, что температуру измеряют всем въезжающим и выезжающим из села. Также на въезде стоят «машины здоровья».

По состоянию на 18 июля в Пензенской области с подозрением на корь выявлено 72 человека, из них 64 – дети, говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава региона.

В ведомстве отметили, что уже официально подтверждено 67 случаев заболевания. В больнице с корью лежат 19 человек, из них 16 детей, в том числе и годовалые. Амбулаторно лечатся 19 детей и один взрослый.

В мае корь была обнаружена у студентов ряда московских вузов. В связи с этим некоторые учебные заведения отправили учащихся на дистанционное обучение. Так, Губкинский университет объявил для студентов внеплановые каникулы и на 21 день перевел занятия в дистанционный режим. На дистант также частично перешел Московский Политех.