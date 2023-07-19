На Сахалине поймали браконьеров с камчатским крабом на полмиллиона рублей

На Сахалине полицейские возбудили дело о незаконном вылове камчатского краба в отношении двух жителей Южно-Сахалинска. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

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Камчатского краба, пойманного с помощью сетей, браконьеры добыли в Охотском море, выйдя туда ранним утром на моторной лодке из села Гребенское в Макаровском районе. Когда они вернулись на берег, их задержали правоохранители.

На двух мужчин, занимающихся незаконной добычей краба, в полицию заявил районный начальник Сахалино-Курильского территориального управления федерального агентства по рыболовству.

Теперь жителей областного центра подозревают в незаконной добыче водных биологических ресурсов. 32-летний мужчина и его 29-летний напарник оставили подписки о невыезде и были отпущены на время следствия.

34 особи краба стоимостью около полумиллиона рублей изъяты и отправлены на хранение.