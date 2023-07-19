В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

Известно, что во Внуково задержано четыре рейса и еще 10 отменено. В Домодедово перенесли вылет 13 самолетов, а два рейса отменили. В Шереметьево вылетят не по расписанию два рейса, еще два отменены. Информации о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет.