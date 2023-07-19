Shot сообщил об украинском беспилотнике в Курской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), по предварительным данным, попытался атаковать территорию сельхозпредприятия, расположенного в Курской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации издания, беспилотный летательный аппарат украинской стороны совершил атаку утром 19 июля.

«По нашим данным, БПЛА сбросил боеприпас на машинный двор ООО «Победа» в деревне Елизаветовка в 400 метрах от границы с Украиной», — уточнили в СМИ.

Установлено, что в результате данной атаки никто не пострадал и не погиб, разрушений не зафиксировано.

Подробностей обстановки в Курской области пока нет.

До этого Shot сообщал, что дроны-камикадзе ВСУ пытались атаковать военный аэродром «Балтимор» под Воронежем.

В июне украинский беспилотник совершил атаку на электроподстанцию в Белгородской области.