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Shot сообщил об украинском беспилотнике в Курской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), по предварительным данным, попытался атаковать территорию сельхозпредприятия, расположенного в Курской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Shot сообщил об украинском беспилотнике в Курской области
© РИА Новости

По информации издания, беспилотный летательный аппарат украинской стороны совершил атаку утром 19 июля.

«По нашим данным, БПЛА сбросил боеприпас на машинный двор ООО «Победа» в деревне Елизаветовка в 400 метрах от границы с Украиной», — уточнили в СМИ.

Установлено, что в результате данной атаки никто не пострадал и не погиб, разрушений не зафиксировано.

Подробностей обстановки в Курской области пока нет.

До этого Shot сообщал, что дроны-камикадзе ВСУ пытались атаковать военный аэродром «Балтимор» под Воронежем.

В июне украинский беспилотник совершил атаку на электроподстанцию в Белгородской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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