В Сочи полиция ищет пассажира, напавшего на женщину в автобусе из-за замечания. Об этом сообщает Telegram-канал «Кубанские новости».

Инцидент произошел в автобусе №12. Женщина заметила, что стоящий рядом мужчина периодически трогает свои гениталии. Она сделала ему замечание и оттолкнула его рукой В ответ мужчина схватил ее за руки, ударил по лицу, потребовал заткнуть рот и попытался выволочь из автобуса. Позже мужчина скрылся.