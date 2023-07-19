Пассажир автобуса избил женщину из-за замечания про гениталии
В Сочи полиция ищет пассажира, напавшего на женщину в автобусе из-за замечания. Об этом сообщает Telegram-канал «Кубанские новости».
Инцидент произошел в автобусе №12. Женщина заметила, что стоящий рядом мужчина периодически трогает свои гениталии. Она сделала ему замечание и оттолкнула его рукой В ответ мужчина схватил ее за руки, ударил по лицу, потребовал заткнуть рот и попытался выволочь из автобуса. Позже мужчина скрылся.
В полиции Сочи сообщили, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности нарушителя.
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