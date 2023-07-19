На Сахалине голодный медведь искал еду у общественного туалета и попал на видео

В сахалинском Взморье голодный медведь перевернул мусорный бак в поисках еды около туалета на автобусной остановке. Как сообщает издание «Новости Углегорска» со ссылкой на региональное агентство лесного и охотничьего хозяйства, хищника также заметили у частных домов.

Камера видеонаблюдения у стоянки междугородних автобусов во Взморье зафиксировала несколько выходов медведя из леса к общественному туалету поздним вечером 18 июля.

Хищник, как предположили комментаторы на фоне, искал еду. Судя по кадрам, дикое животное действительно устремляется к урне, хватает бумажный пакет с остатками еды и возвращается в лесной массив, но спустя некоторое время возвращается и теперь опрокидывает бак на землю в поисках объедков.

Позже стало известно, что медведя собираются ликвидировать. По данным инспекторов лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, он выходил к дачам и другим контейнерным площадкам в районе.

Документы на вынужденный отстрел уже собраны, идут необходимые мероприятия. Ситуация находится под контролем.