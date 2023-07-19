Пожар на полигоне в Крыму: что известно к этому часу

Ранним утром 19 июля на полигоне в Крыму начался пожар, близлежащие населенные пункты решили эвакуировать. Что известно о ЧП к этому часу - читайте в материале «Рамблера».

Что и где произошло

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что пожар произошел на полигоне в Кировском районе на востоке полуострова.

РИА Новости опубликовало видеозапись пожара.

По предварительной информации Telegram-канала Mash, пострадавших нет.

Эвакуация и другие последствия

Аксенов рассказал, что четыре населенных пункта, прилегающих к полигону, решили эвакуировать. Речь идет о более чем двух тысячах человек. В МЧС уточнили, что эвакуированы будут жители сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное, передает «Интерфакс». Для низ организовали два пункта временного размещения - в школах сел Первомайское и Кировское.

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что людей отселят ориентировочно на сутки. В Крыму развернули оперативный штаб.

Из-за пожара было решено перекрыть трассу «Таврида», соединяющую Крымский мост с Севастополем. По данным «Коммерсанта», трасса перекрыта на 118-130 километрах.

Позже Аксенов опубликовал временную схему движения. Он отметил, что при движении со стороны Симферополя в районе поселка городского типа Первомайское необходимо свернуть с «Тавриды» на старую дорогу.

«Выезд на «Тавриду» за г. Феодосией. Такой же маршрут в обратном направлении», - подчеркнул глава Крыма.

Telegram/Aksenov82