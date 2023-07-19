Аксенов заявил об эвакуации четырех населенных пунктов в Крыму

Власти планируют временную эвакуацию жителей четырех населенных пунктов из зоны, прилегающей к загоревшемуся в Кировском районе Крыма полигону. Об этом объявил глава региона Сергей Аксенов в Telegram.

По его словам, эвакуация затронет более двух тысяч человек.

«Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы», — написал Аксенов.

О пожаре на полигоне в Кировском районе Крыма стало известно утром 19 июля. Как сообщил Аксенов, из-за происшествия перекрыта трасса «Таврида». Информация о пострадавших не поступало.