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В Крыму эвакуируют четыре населенных пункта рядом с загоревшимся полигоном

Власти планируют временную эвакуацию жителей четырех населенных пунктов из зоны, прилегающей к загоревшемуся в Кировском районе Крыма полигону. Об этом объявил глава региона Сергей Аксенов в Telegram.

Аксенов заявил об эвакуации четырех населенных пунктов в Крыму
© Reuters

По его словам, эвакуация затронет более двух тысяч человек.

«Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы», — написал Аксенов.

О пожаре на полигоне в Кировском районе Крыма стало известно утром 19 июля. Как сообщил Аксенов, из-за происшествия перекрыта трасса «Таврида». Информация о пострадавших не поступало.

По данным Mash, пожар произошел на складе боеприпасов недалеко от села Алексеевка. Местные жители в радиусе пяти километров от места инцидента рассказали, что на протяжении двух часов слышали взрывы.

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