В Сети появились кадры пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Соответствующий видеоролик опубликовали в среду, 19 июля.

На видео можно заметить клубы дыма, которые идут с полигона. Для ликвидации последствий власти Крыма создали оперативный штаб по ликвидации ЧС. Подробная информация о причинах и деталях инцидента уточняется.

В связи с произошедшим в Кировском районе перекрыли трассу «Таврида». Также глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что жители четырех населенных пунктов в прилегающей к объекту зоне будут временно эвакуированы. При этом подобная мера затронет свыше двух тысяч человек.