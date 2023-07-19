Начальник полигона пойдет под суд за хищение дизельного топлива

В Ямало-Ненецком автономном округе предстанет перед судом начальник полигона МУП «Ноябрьскспецавтотранс», подозреваемый в хищении и растрате казенного дизельного топлива. Об этом Следственного комитета России (СКР).

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По данным следствия, с октября 2022-го по март 2023 года обвиняемый воспользовался своим служебным положением и похитил со склада свыше четырех с половиной тонн дизельного топлива, которое позднее по заниженной цене продал своим знакомым. Общий ущерб от деятельности бывшего начальника полигона превысил 280 тысяч рублей.

«В ходе предварительного следствия собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем, в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд»,— пояснили в региональном управление СКР.