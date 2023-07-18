Найдена пропавшая в Шахтах шестилетняя девочка
В Шахтах нашли живой шестилетнюю девочку, которая пропала 18 июля во время прогулки. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу МВД по Ростовской области.
По данным телеканала, девочку нашли живой и здоровой. Также был обнаружен и задержан мужчина, с которым пропавшую заметили в магазине. Других подробностей пока нет.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Ранее сообщалось, что неизвестный увел с детской площадки шестилетнюю девочку в Шахтах. Через время они попали на записи камер видеонаблюдения в магазине. На поиски девочки вышли более 150 волонтеров.
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