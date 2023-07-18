В Ростовской области пропала шестилетняя девочка

Полицейские ищут шестилетнюю девочку, которая, предположительно, ушла с детской площадки в городе Шахты Ростовской области с неизвестным мужчиной.

Об этом сообщил представитель ГУ МВД России по региону.

«Сотрудники отдела полиции №3 УМВД России по городу Шахты устанавливают местонахождение несовершеннолетней..., которая 18 июля около 16:30 ушла с детской площадки», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

По данным ведомства, ребёнок покинул детскую площадку в сопровождении мужчины.