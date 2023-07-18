В Ростовской области пропала шестилетняя девочка
Полицейские ищут шестилетнюю девочку, которая, предположительно, ушла с детской площадки в городе Шахты Ростовской области с неизвестным мужчиной.
Об этом сообщил представитель ГУ МВД России по региону.
«Сотрудники отдела полиции №3 УМВД России по городу Шахты устанавливают местонахождение несовершеннолетней..., которая 18 июля около 16:30 ушла с детской площадки», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.
По данным ведомства, ребёнок покинул детскую площадку в сопровождении мужчины.
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