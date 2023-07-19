Ротвейлер укусил четырехлетнего ребенка в Дзержинском
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении собаки на ребенка в Подмосковье. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе СК России.
«В программе федерального телеканала сообщалось, что в Дзержинском Московской области собака породы ротвейлер напала на четырехлетнего ребенка и укусила его за руку. Главным следственным управлением СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), – сказали в ведомстве.
Отмечается, что доложить о ходе расследования дела и выясненных обстоятельствах поручено руководству ГСУ СК России по Московской области.