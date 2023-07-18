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Режим ЧС введён в городе Малгобек в Ингушетии из-за отсутствия воды

Проблема с водоснабжением возникла из-за поломки насосов, пояснил мэр Мусса Галаев.

В Малгобеке ввели режим ЧС из-за отсутствия водоснабжения
© Wikipedia

«На 100% изношено оборудование водокачек, новое заказано, но нужно время, пока его привезут и установят»,— пояснили в городской администрации.

Там отметили, что в городские организации, социальные и медицинские учреждения организован подвоз воды.

В Малгобеке проживают более 37 тысяч человек.

По данным ГУ МЧС по региону, днем температура воздуха в Ингушетии достигает +34 градусов.