В Малгобеке ввели режим ЧС из-за отсутствия водоснабжения

Режим ЧС введён в городе Малгобек в Ингушетии из-за отсутствия воды
Проблема с водоснабжением возникла из-за поломки насосов, пояснил мэр Мусса Галаев.
«На 100% изношено оборудование водокачек, новое заказано, но нужно время, пока его привезут и установят»,— пояснили в городской администрации.
Там отметили, что в городские организации, социальные и медицинские учреждения организован подвоз воды.
В Малгобеке проживают более 37 тысяч человек.
По данным ГУ МЧС по региону, днем температура воздуха в Ингушетии достигает +34 градусов.