На экс-полковника ГРУ Квачкова завели дело о дискредитации армии
На бывшего полковника Главного разведывательного управления Владимира Квачкова завели дело о дискредитации ВС России. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на его жену.
По ее словам, на Квачкова завели дело по статье 20.3.3 КоАП. Причина этого пока неизвестна. Супруга экс-полковника отметила, что полиция вызывала ее мужа в отдел, но извещение об этом принесли с опозданием и теперь он договаривается с правоохранителями о новой встрече.
Также информацию об этом подтвердил глава политического движения «Общество. Будущее» волонтер Савва Федосеев. У себя в Telegram-канале он сообщил, что ее ему подтвердил сам Квачков.
В 2005 году экс-полковника обвиняли в покушении на политика Анатолия Чубайса, но через время оправдали. В 2013 году Квачкова приговорили к 13 годам тюрьмы за организацию вооруженного мятежа. Позже суд сократил срок до восьми лет.