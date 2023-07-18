На экс-полковника ГРУ Квачкова завели дело о дискредитации армии

На бывшего полковника Главного разведывательного управления Владимира Квачкова завели дело о дискредитации ВС России. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на его жену.

По ее словам, на Квачкова завели дело по статье 20.3.3 КоАП. Причина этого пока неизвестна. Супруга экс-полковника отметила, что полиция вызывала ее мужа в отдел, но извещение об этом принесли с опозданием и теперь он договаривается с правоохранителями о новой встрече.

Также информацию об этом подтвердил глава политического движения «Общество. Будущее» волонтер Савва Федосеев. У себя в Telegram-канале он сообщил, что ее ему подтвердил сам Квачков.