В Туве нашли сбежавших из больницы пациентов с сибирской язвой

Пациенты с диагностированной сибирской язвой, которых искали более суток, обнаружены в своих домах в Туве. Об этом сообщает республиканский Минздрав.

Двоих беглецов нашли в селе Бижиктиг-Хая, остальных — в Ак-Довураке. Молодых людей осмотрели и заставили сдать анализы. Медики приняли решение выписать одного из пациентов, еще троих оставили на амбулаторном лечении. Все четверо будут находиться на карантине, несмотря на то, что для окружающих они не представляют опасности.

«Угроза распространения сибирской язвы от пациентов, самовольно покинувших стационарное отделение медицинской организации, на настоящий момент отсутствует», — сообщила главный врач Республиканской инфекционной больницы Тувы Анна Сарыглар.

Сибирская язва — очень заразное заболевание, болезнь характеризуется быстрым течением, человек может умереть за несколько дней. В кожной форме заболевание редко передается от человека к человеку.