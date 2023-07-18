После купания в Черном море госпитализировали 12 детей

Прокуратура Краснодарского края сообщает, что после купания в Чёрном море под Туапсе были госпитализированы 12 детей и их тренер.

Отмечается, что пострадавшие отдыхали на базе отдыха «Парус». Несмотря на введённый ранее запрет из-за затопления региона, группа отправилась купаться. После отдыха у 12 детей и тренера поднялась температура, а также появилась тошнота.

Пострадавших госпитализировали. В данный момент врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, угрозы жизни пострадавших нет. В прокуратуре также добавили, что ведомством была организована проверка, после которой будут приняты меры прокурорского реагирования.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются, сотрудниками Роспотребнадзора взяты пробы на анализы. В ходе проверки органами прокуратуры края будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе владельцем базы отдыха», – говорится в сообщении прокуратуры.