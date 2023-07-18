В Колумбии трое детей и четверо взрослых погибли из-за схода лавины

Семь человек погибли во время схода лавины в департаменте Кундинамарка в центральной части Колумбии. Информацию об этом передало радио Caracol.

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«Рано утром во вторник, 18 июля, поступило сообщение о чрезвычайной ситуации. Около 1:00 ночи в поселении Эль-Наранхаль была зафиксирована сильная лавина», — уточнили в сообщении.

По предварительным данным, в результате схода снежной массы погибли семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. Еще 20 местных жителей пропали без вести, несколько домов получили повреждения. Спасатели продолжают поиск пострадавших.

Весной в Альпах из-за схода лавины погибли четыре человека, несколько пострадали.