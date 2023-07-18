В Омске 56-летний мужчина изнасиловал школьницу около ее дома

В Омске задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки. Информация об этом появилась у Om1.ru.

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В омскую полицию обратилась женщина, рассказавшая о сексуальном насилии, которому подверглась ее дочь. По словам жительницы города, инцидент произошел днем 17 июля. В тот момент школьница находилась неподалеку от дома, в котором она проживает вместе с родными.

Вскоре правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника. Как уточняют в ведомстве, подозреваемый живет в том же районе и может быть причастен к нападению. О его прежних правонарушениях не сообщается.

В итоге мужчина был задержан и доставлен в отдел внутренних дел. По факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней проводится проверка.