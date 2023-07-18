Затопленные улицы в Москве попали на видео

Центр Москвы затопило в результате сильных дождей, очевидцы снимают на видео плывущие в воде машины и лодки. Внимание на это обратил Telegram-канал «Говорит Москва».

В частности, на кадрах, приведенных каналом, местный житель на лодке проплыл по трассе в районе Марьиной Рощи.

Также на одном из видео житель центра Москвы отмечает, что первый раз видит полностью затопленную дорогу.

На нескольких видеозаписях машины вынуждены практически «плыть» по затопленным дорогам. Также очевидцы сняли как целый водопад течет по ступенькам подземного перехода.

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