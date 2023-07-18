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РИА: медведь забрел на территорию детского лагеря в Алданском районе Якутии

В Якутии на территории детского лагеря в Алданском районе был замечен медведь. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, из-за вторжения хищника руководство учреждения отложило заезд новой смены.

В якутском детском лагере заметили гуляющего медведя
© Газета.Ru

Дикое животное первым заметил охранник летнего лагеря «Берег дружбы» ранним утром 18 июля. Территория заведения огорожена со стороны леса, но проход на территорию детского центра остается у берега реки.

Следы медведя инспекторы увидели на каменистом берегу и предположили, что хищник перебрался на другую сторону водотока.

«Он недолго побродил по территории, ущерб лагерю не установлен. На тот момент детей в лагере не было. Опасности уже нет. На противоположном берегу расположен лесной массив, среда обитания диких зверей, поэтому они могут случайно забрести», — отметили в ведомстве.

Как уточняется, никто из детей не пострадал.

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