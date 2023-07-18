В якутском детском лагере заметили гуляющего медведя

«Он недолго побродил по территории, ущерб лагерю не установлен. На тот момент детей в лагере не было. Опасности уже нет. На противоположном берегу расположен лесной массив, среда обитания диких зверей, поэтому они могут случайно забрести», — отметили в ведомстве.