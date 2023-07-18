В якутском детском лагере заметили гуляющего медведя

РИА: медведь забрел на территорию детского лагеря в Алданском районе Якутии
В Якутии на территории детского лагеря в Алданском районе был замечен медведь. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, из-за вторжения хищника руководство учреждения отложило заезд новой смены.
Дикое животное первым заметил охранник летнего лагеря «Берег дружбы» ранним утром 18 июля. Территория заведения огорожена со стороны леса, но проход на территорию детского центра остается у берега реки.
Следы медведя инспекторы увидели на каменистом берегу и предположили, что хищник перебрался на другую сторону водотока.
«Он недолго побродил по территории, ущерб лагерю не установлен. На тот момент детей в лагере не было. Опасности уже нет. На противоположном берегу расположен лесной массив, среда обитания диких зверей, поэтому они могут случайно забрести», — отметили в ведомстве.
Как уточняется, никто из детей не пострадал.