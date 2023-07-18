В Энергодаре обнаружили передававшего координаты ВС России шпиона

В Энергодаре пресечена деятельность местного жителя, который передавал координаты позиций российских военнослужащих, охраняющих Запорожскую атомную электростанцию. Об этом со ссылкой на управление ФСБ России пишет ТАСС.

«Полученную информацию злоумышленник отправлял своему родственнику, проходящему службу в артиллерийском подразделении Министерства обороны Украины, действующем на запорожском направлении», - пояснили в спецслужбе.

В ФСБ отметили, что житель города Энергодара, передававший координаты позиций военнослужащих МО России, был обнаружен в результате «комплекса оперативно-розыскных мероприятий».

«Своей деятельностью шпион способствовал нанесению украинскими войсками артиллерийских ударов по российским позициям, в результате которых погибли и были ранены военнослужащие Российской Федерации», - подчеркивается в заявлении ФСБ.