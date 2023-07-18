$90.42+0.30101.65+0.45

В Энергодаре обнаружили передававшего координаты ВС России шпиона

В Энергодаре пресечена деятельность местного жителя, который передавал координаты позиций российских военнослужащих, охраняющих Запорожскую атомную электростанцию. Об этом со ссылкой на управление ФСБ России пишет ТАСС.

В Энергодаре обнаружили передававшего координаты ВС России шпиона
© РИА Новости

«Полученную информацию злоумышленник отправлял своему родственнику, проходящему службу в артиллерийском подразделении Министерства обороны Украины, действующем на запорожском направлении», - пояснили в спецслужбе.

В ФСБ отметили, что житель города Энергодара, передававший координаты позиций военнослужащих МО России, был обнаружен в результате «комплекса оперативно-розыскных мероприятий».

«Своей деятельностью шпион способствовал нанесению украинскими войсками артиллерийских ударов по российским позициям, в результате которых погибли и были ранены военнослужащие Российской Федерации», - подчеркивается в заявлении ФСБ.

Ранее украинский агент, шпионивший за Черноморским флотом в 2020-2021 годах, был осужден на 12 лет колонии строгого режима за государственную измену. По данным следствия, он действовал по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

1
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости