$90.42+0.30101.65+0.45

Колесо обозрения «Солнце Москвы» остановилось с людьми в кабинах в непогоду

Крупнейшее в Европе колесо обозрения «Солнце Москвы» остановилось с людьми в кабинках из-за непогоды. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По сообщению Telegram-канала Shot, перед этим в него якобы ударила молния. Сейчас колесо прокручивают в ручном режиме, чтобы спустить с него посетителей.

Напомним, что серьезная непогода обрушилась на Москву во вторник, 18 июля. Городские службы перевели в режим повышенной готовности. Сотрудники пожарно-спасательной службы усилили патрулирование парков и других зон отдыха, а на круглосуточное дежурство вышли 1,5 тысячи аварийных бригад.

Дождь успел затопить проезжую часть на улице Новый Арбат, а сильный ураган обрушился на Бирюлево Восточное. Продлиться ливни должны до конца рабочей недели с ослаблением к четвергу, а к выходным закончиться полностью.

9
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости