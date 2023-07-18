Крупнейшее в Европе колесо обозрения «Солнце Москвы» остановилось с людьми в кабинках из-за непогоды. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По сообщению Telegram-канала Shot, перед этим в него якобы ударила молния. Сейчас колесо прокручивают в ручном режиме, чтобы спустить с него посетителей.

Напомним, что серьезная непогода обрушилась на Москву во вторник, 18 июля. Городские службы перевели в режим повышенной готовности. Сотрудники пожарно-спасательной службы усилили патрулирование парков и других зон отдыха, а на круглосуточное дежурство вышли 1,5 тысячи аварийных бригад.