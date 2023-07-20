Годовалый ребенок утонул в бассейне, пока мать разогревала еду

Годовалый ребенок утонул в каркасном бассейне в Железноводске в Ставропольском крае, сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале. Его мать в это время разогревала ужин, а отец изготавливал мебель. Проводится проверка.
По информации канала, ребенок выбрался на улицу и забрался в бассейн, где обычно купался с родителями. Когда мать заметила исчезновение малыша и выбежала на улицу, он уже был мертв.
Ранее в Москве полуторагодовалый ребенок был госпитализирован с черепно-мозговой травмой после того, как его бабушка подралась с няней. Женщины начали поругались из-за разных взглядов на воспитание ребенка.
До этого годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа дома на улице Оренбургской в Москве, когда мать была дома, но отвлеклась. Уточняется, что мальчика госпитализировали.
На юге Москвы двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже жилого дома по улице Большой Черкизовской. Ребенок был госпитализирован. По данным прокуратуры, родители на некоторое время оставили сына без присмотра. Он залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна.