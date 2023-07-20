Годовалый ребенок утонул в бассейне, пока мать разогревала еду

Годовалый ребенок утонул в каркасном бассейне в Железноводске в Ставропольском крае, сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале. Его мать в это время разогревала ужин, а отец изготавливал мебель. Проводится проверка.

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По информации канала, ребенок выбрался на улицу и забрался в бассейн, где обычно купался с родителями. Когда мать заметила исчезновение малыша и выбежала на улицу, он уже был мертв.

Ранее в Москве полуторагодовалый ребенок был госпитализирован с черепно-мозговой травмой после того, как его бабушка подралась с няней. Женщины начали поругались из-за разных взглядов на воспитание ребенка.

До этого годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа дома на улице Оренбургской в Москве, когда мать была дома, но отвлеклась. Уточняется, что мальчика госпитализировали.