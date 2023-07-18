«Ъ»: следствие проверяет версию двойного теракта на Крымском мосту

Следствие рассматривает версию двойного теракта на Крымском мосту, пишет газета «Коммерсантъ».

Как сообщает издание, дежурная часть Росгвардии, охраняющая объект, зафиксировала два взрыва под автомобильной частью Крымского моста в 3:15 утра 17 июля.

Согласно версии о двойном теракте, к мосту направили дистанционно управляемые гидроциклы со взрывчаткой, которые попали под огонь защитников моста, а затем по нему нанесли удары более совершенными, «штатными боевыми», а не самодельными аппаратами.