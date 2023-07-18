«Ъ»: следствие проверяет версию двойного теракта на Крымском мосту

"Ъ": следователи отрабатывают версию двойного теракта на Крымском мосту
Следствие рассматривает версию двойного теракта на Крымском мосту, пишет газета «Коммерсантъ».
Как сообщает издание, дежурная часть Росгвардии, охраняющая объект, зафиксировала два взрыва под автомобильной частью Крымского моста в 3:15 утра 17 июля.
Согласно версии о двойном теракте, к мосту направили дистанционно управляемые гидроциклы со взрывчаткой, которые попали под огонь защитников моста, а затем по нему нанесли удары более совершенными, «штатными боевыми», а не самодельными аппаратами.
Крымский мост был поврежден в ночь на 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ, на мост совершили атаку два украинских надводных беспилотника. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, опоры моста не пострадали, однако были повреждены пролеты автодорожной части, один из них восстановлению не подлежит.