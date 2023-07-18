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"Ъ": следователи отрабатывают версию двойного теракта на Крымском мосту

Следствие рассматривает версию двойного теракта на Крымском мосту, пишет газета «Коммерсантъ».

«Ъ»: следствие проверяет версию двойного теракта на Крымском мосту
© РИА Новости

Как сообщает издание, дежурная часть Росгвардии, охраняющая объект, зафиксировала два взрыва под автомобильной частью Крымского моста в 3:15 утра 17 июля.

Согласно версии о двойном теракте, к мосту направили дистанционно управляемые гидроциклы со взрывчаткой, которые попали под огонь защитников моста, а затем по нему нанесли удары более совершенными, «штатными боевыми», а не самодельными аппаратами.

Крымский мост был поврежден в ночь на 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ, на мост совершили атаку два украинских надводных беспилотника. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, опоры моста не пострадали, однако были повреждены пролеты автодорожной части, один из них восстановлению не подлежит.

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