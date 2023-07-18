В Москве поймали теневых банкиров с доходом более 230 млн рублей

Полиция Москвы пресекла деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и транзите денег. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .

Силовики задержали 13 человек, в их числе — организатор. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») УК РФ.

По словам Волк, 63-летний москвич создавал компании, генеральными директорами и учредителями которых являлись подставные лица. Помимо этого, он покупал реквизиты уже существовавших организаций. За свои услуги теневые банкиры брали процент, который поступал на расчетные счета подконтрольных юридических лиц. Доход ОПГ составил более 230 миллионов рублей. Эти деньги распределялись между всеми участниками преступного сообщества.