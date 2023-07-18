СМИ: почти 230 тысяч человек эвакуировали в Китае из-за тайфуна

В китайской провинции Гуандун эвакуировали около 230 тысяч человек из-за тайфуна Талим. Как сообщает государственное информагенство «Синьхуа», местные власти приказали закрыть въезд в 68 прибрежных населенных пунктов, отозвали на берег 2702 рыболовных судна и эвакуировали свыше 8,2 тысяч рыбаков.

Тайфун обрушился на прибрежные районы Южного Китая в понедельник, 17 июля. По прогнозу национального метеоцентра, он должен переместиться в залив Бэйбу в Южно-Китайском море, после чего снова выйдет на сушу в прибрежной зоне Гуанси-Чжуанского автономного района.

Стихия уже повлияла на работу пассажирского транспорта. В частности, в городе Наньнин провинции Гуанси с понедельника нарушено движение 35 пассажирских поездов и отменено 26 авиарейсов. Схожая ситуация сложилась в островной провинции Хайнань, к югу от Гуандуна, где движение сейчас постепенно восстанавливается.