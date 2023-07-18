Роспотребнадзор начал расследование из-за менингита в детсаду Екатеринбурга
Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование трех случаев заболевания менингитом в одном из частных детских садов Екатеринбурга. Об этом рассказали «Известия».
Детей, у которых выявили менингит, госпитализировали. В Минздраве Свердловской области сообщили, что дети находятся в состоянии средней степени тяжести.
За детьми и взрослыми, которые с ними контактировали, установили медицинское наблюдение.
ТАСС отмечает, что заболевшие дети были воспитанниками частного мини-сада.
В начале июля среди сотрудников склада Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита, два человека скончались.
9 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что в городе выявлено 15 случаев менингококковой инфекции.
Врачи осмотрели почти 1100 человек и вакцинировали 660 работников склада Ozon.