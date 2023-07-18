В российском городе частный детсад закрыли из-за менингита у воспитанников

В Екатеринбурге закрыли частный детский сад «Аистенок» из-за выявления менингита у трех воспитанников. Об этом сообщили порталу E1.ru в свердловском управлении Роспотребнадзора.

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Заболевших российских детей доставили в больницу. Кроме того, в городе было организовано лабораторное обследование для выявления возбудителя.

«За контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение, в помещениях детского сада проведена заключительная дезинфекция», — разъяснили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Детсад «Аистенок» временно приостановил работу в связи с произошедшим.

В начале июля в Екатеринбурге стало известно о вспышке менингита среди сотрудников распределительного центра маркетплейса Ozon. Тогда было зарегистрировано 15 случаев заражения, двоих пациентов спасти не удалось.