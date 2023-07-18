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На заводе по производству капсул в Анкаре произошел взрыв

На заводе по производству капсул машиностроительной и химической промышленности в Анкаре произошел взрыв, сообщает телеканал A Haber.

В Анкаре произошел взрыв
© РИА Новости

«На заводе по производству капсул машиностроительной и химической промышленности (MKE) в Анкаре прогремел взрыв», — указано в сообщении.

В результате взрыва на производстве пострадали четыре человека, из них один находится в тяжелом состоянии.

Ранее в США, в штате Луизиана, в городе Плакмайн на химическом заводе компании Dow начался пожар.

Руководство компании сообщает, что при инциденте ни один из сотрудников не пострадал. Однако экстренные службы выпустили рекомендацию для всех, кто проживает в радиусе нескольких километров найти укрытие. После начала пожара на заводе произошел взрыв.

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