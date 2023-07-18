На заводе по производству капсул машиностроительной и химической промышленности в Анкаре произошел взрыв, сообщает телеканал A Haber.

«На заводе по производству капсул машиностроительной и химической промышленности (MKE) в Анкаре прогремел взрыв», — указано в сообщении.

В результате взрыва на производстве пострадали четыре человека, из них один находится в тяжелом состоянии.

Ранее в США, в штате Луизиана, в городе Плакмайн на химическом заводе компании Dow начался пожар.