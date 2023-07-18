На заводе по производству капсул в Анкаре произошел взрыв
На заводе по производству капсул машиностроительной и химической промышленности в Анкаре произошел взрыв, сообщает телеканал A Haber.
«На заводе по производству капсул машиностроительной и химической промышленности (MKE) в Анкаре прогремел взрыв», — указано в сообщении.
В результате взрыва на производстве пострадали четыре человека, из них один находится в тяжелом состоянии.
Ранее в США, в штате Луизиана, в городе Плакмайн на химическом заводе компании Dow начался пожар.
Руководство компании сообщает, что при инциденте ни один из сотрудников не пострадал. Однако экстренные службы выпустили рекомендацию для всех, кто проживает в радиусе нескольких километров найти укрытие. После начала пожара на заводе произошел взрыв.
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