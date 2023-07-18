На поврежденной при перевозке рельсов станции МЖД «Матвеевская» начались ремонтные работы
На станции «Матвеевская» Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) начали восстанавливать пассажирскую инфраструктуру, которая была повреждена во время перевозки рельсов. Об этом сообщила пресс-служба столичной магистрали.
«Железнодорожники начали восстановление пассажирской инфраструктуры на станции «Матвеевская». Сформирована оперативная бригада. В настоящее время производится демонтаж поврежденной обшивки опор навеса платформы, остекления ограждения. К работам привлекается необходимая техника. Так, при помощи крана демонтировано поврежденное торцевое ограждение для установки нового», – говорится в сообщении.
Как уточняется, движение поездов Киевского направления МЖД осуществляется в штатном режиме.
В пресс-службе напомнили, что повреждение инфраструктуры на платформе №1 произошло в результате нарушения габарита груза при перевозке рельсов хозяйственным поездом в период технологического «окна» на перегоне «Москва-Киевская» – «Очаково». Поезд двигался по пути, закрытому для пассажирских поездов. В результате никто не пострадал.
«По результатам служебного расследования к виновным будут приняты соответствующие меры», – отметили в пресс-службе.