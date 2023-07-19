Два оборудованных камерами беспилотника упали в Подмосковье

В Московской области упали два оборудованных камерами беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным издания, один из дронов был найден в районе промзоны в Люберцах, другой — близ Домодедово.

Использовались ли дроны как средства шпионажа или были обычными предметами хобби, пока неизвестно. Отмечается, что оба летательных аппарата отправлены на экспертизу.