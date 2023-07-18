Атака на Крымский мост: что известно о теракте на сегодняшний день

В результате атаки двух украинских надводных беспилотников, на пролетах Крымского моста было повреждено дорожное полотно. В результате теракта погибло два человека. По данному факту возбуждено уголовное дело. Все, что известно о ситуации к этому часу, читайте в материале «Рамблера».

Что произошло

Видео дня

Рано утром 17 июля глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил о том, что из-за ЧП на Крымском мосту, движение по нему временно перекрыто со стороны Краснодарского края. В Минтрансе РФ сообщили, что есть повреждение дорожного полотна на пролетах моста, при этом опоры не целы. Тогда же появилась информация, что ночью у моста произошли два взрыва.

В результате ЧП погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения средней степени тяжести.

Возобновление движения

Сейчас движение по мосту открыто только для легкового транспорта. В сторону Крыма и Краснодарского края автомобили едут колоннами с двух сторон. Перед заездом на сам мост, машины досматривают, после этого их сопровождают патрульные.

Пробок на подъездах к мосту не отмечается. Между тем, водителей просят добираться на полуостров через новые территории - Мариуполь, Мелитополь, Бердянск к Ростовской области.

Сроки восстановления

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что двухстороннее движение по одной стороне моста планируется восстановить к 15 сентября, а движение по второй - к 1 ноября. Он также добавил, что для проведения ремонтных работ после теракта в Крыму построят временный мост, так как подходы плавучими кранами к поврежденной части моста невозможны.

По данным газеты «Известия», на ремонт моста потребуется около 600 млн рублей. По мнению экспертов, сумма ущерба будет зависеть от степени повреждений коммуникаций и автоматизированных систем. При этом эксперты отмечают, что повреждения не носят катастрофического характера.

Реакция властей

Президент России Владимир Путин резко осудил теракт на Крымском мосту и пригрозил Киеву ответом. Минобороны уже готовит соответствующие предложения.

«Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица», - приводит слова президента ТАСС.

На произошедшее отреагировал и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, террористы понимают лишь язык силы, с ними невозможно договориться.